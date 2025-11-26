Sepultura befinden sich derzeit bekanntlich auf Abschiedstournee. Die brasilianischen Thrash/Groove-Metal-Veteranen sagen auf ihrer „Celebrating Life Through Death Tour“ laut „Servus!“. Nun haben Frontmann Derrick Green, Gitarrist Andreas Kisser, Bassist Paulo Xisto Pinto Jr. sowie Schlagzeuger Greyson Nekrutman ihr finales Konzert in Europa angekündigt. Die Show findet am Sonntag, den 9. August 2026 in Dublin statt.

Historisches Konzert

Doch damit nicht genug: An diesem Abend in der 3Arena in der irischen Hauptstadt mischen auch eine Handvoll weiterer Bands mit. So eröffnen Biohazard, Malevolence, Sacred Reich und Crypta für Sepultura. Das Quartett kommentiert wie folgt: „Dublin! Uns ist kein besserer Ort als eure wunderschöne Stadt eingefallen, um unsere letzte europäische Liveshow jemals zu spielen. Das gemeinsam mit unseren Freunden von Biohazard, Malevolence, Sacred Reich und Crypta zu machen, wird ein Ereignis werden, das man nicht verpassen darf. Wir sehen uns nächsten August!“

Kurz bevor Sepultura mit den Proben für ihre Abschiedstournee beginnen wollten, musste die Gruppe den Abgang von Drummer Eloy Casagrande verkraften. Letzterer bekam ein Angebot, das er nicht ausschlagen konnte — und so schloss er sich Slipknot an. Darauffolgend rekrutierten die Lateinamerikaner den 23-jährigen US-amerikanischen Trommler Greyson Nekrutman.

In einem Interview beim polnischen Mystic Festival plauderte Andreas Kisser neulich aus dem Nähkästchen — die Band hat nämlich neue Musik in petto. „Wir haben vier neue Songs mit Greyson am Schlagzeug aufgenommen. Ich glaube nicht, dass das jemand weiß, aber jetzt ist es raus. Und wir haben die Absicht, nächstes Jahr eine EP zu veröffentlichen — einfach, um dieses Momentum zu feiern. Es sind eigene Songs, die wir ausgearbeitet haben. Sie sind bereits aufgenommen und alles. Aber wir lassen uns wirklich Zeit, um zu sehen, wann ein guter Zeitpunkt dafür ist.“

Zur Entstehung der frischen Kompositionen führte der Sepultura-Gitarrist aus: „Es war sehr spontan. Wir haben auf der 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt gespielt und sind danach in Miami geblieben, denn wir hatten ein Studio und ein paar Ideen. Also sind wir es angegangen. Es war großartig. Kein Druck von Labels, kein Abgabetermin. Die Songs haben noch nicht einmal Namen. Das können wir später entscheiden. Derzeit sind wir noch dabei, das Material zu mischen — keine Eile.“ Hinsichtlich der musikalischen Richtung dürfen die Fans „Sepultura-Metal“ erwarten.

