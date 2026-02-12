Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Max Cavalera trauert um Tochter Christina

Max Cavalera_Soulfly
Max Cavalera
Foto: Jim Louvau. All rights reserved.
von
Soulfly-Frontmann Max Cavalera und Ehefrau Gloria haben den Tod ihrer Tochter Christina zu beklagen. Sie verstarb nach längerer Krankheit.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Max Cavalera und dessen Ehefrau Gloria haben einen Todesfall im engsten Familienkreis zu beklagen. Ihre Tochter Christina, von 1997 bis 2021 die persönliche Assistentin sowie Tourmanagerin von Soulfly, verstarb im Februar nach langem Kampf gegen eine nicht näher benannte Krankheit.

Max und Gloria nehmen Abschied

„Mit tiefer Trauer und schwerem Herzen geben Max und Gloria sowie die gesamte Familie Cavalera den Tod ihrer geliebten Tochter, Schwester und Mutter Christina bekannt. Nach langem Kampf gegen ihre Krankheit hat sie nun Frieden gefunden, vereint mit ihren beiden Söhnen Adam und Moses sowie ihrem Bruder Dana“, schrieb Gloria Cavalera in den Sozialen Medien.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Gloria Cavalera (@gloriacavalera)

Sie hinterlässt ihre beiden Töchter, sechs Brüder (Nick, Jonathan, Richie, Jason, Zyon und Igor) und ihre Schwester Roxanne. Christina wird für immer als Pionierin der Metal-, Punk- und Rock-Musik in Erinnerung bleiben. Sie arbeitete sich vom Underground bis in die Stadien und Arenen der Welt vor und war zeitlebens eine Inspiration und Wegbereiterin für Frauen in der Musik-Branche.

Roots - T-Shirt
Roots - T-Shirt
von Cavalera
Für € 24,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Ihr Lächeln konnte jeden Raum erhellen, ihre Lebensfreude war unvergleichlich und ihr unbändiger Wille machte sie zu einer außergewöhnlichen und unvergesslichen Persönlichkeit. Jeder, der sie kannte, weiß das. Wir werden dich bis ans Ende unserer Tage vermissen, Christina. Bitte respektiert unsere Ruhe und Privatsphäre in dieser schweren Zeit und auf unserem Weg ohne sie.

Christina selbst hatte zeit ihres Lebens ebenfalls einige Trauerfälle zu verkraften. Ihr Sohn Moses starb nur acht Monate nach der Geburt. Der Soulfy-Song ‘Moses’ (PROPHECY, 2004) ist inspiriert von dessen Geburt. Das nachfolgende Album THE DARK AGES (2005) ist hingegen von dessen Tod beeinflusst.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Christina Cavalera Gloria Cavalera Max Cavalera Moses Prophecy Soulfly The Dark Ages Tour-Managerin
Max Cavalera ist "Sprachrohr" für Entwicklungsländer
Max Cavalera_Soulfly
Soulfly-Sänger Max Cavalera erklärt, er sei "stolz" auf Brasilien und spricht über Rolle als "Stimme" für Entwicklungsländer.
Soulfly-Fronter Max Cavalera spricht in einem neuen Interview mit Ed Hackheimer von This Day In Metal über den kulturellen Aspekt in seiner Musik. Damit bringt er seinen Fans die brasilianische Kultur näher und gibt seiner Auffassung nach Entwicklungsländern eine Stimme. Sprachrohr Auf die Frage, wie es denn für ihn sei, seine Kultur in der Musik zu verarbeiten und darauf positive Reaktionen zu bekommen, antwortet Cavalera: "Es ist großartig. Ich liebe es, dass nicht nur Brasilien, sondern viele Drittweltländer, die mit Kriminalität, Armut oder gesellschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, mich als ihr Sprachrohr betrachten. Das ist schon seit einigen Jahren sehr…
Weiterlesen
Zur Startseite