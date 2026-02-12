Max Cavalera und dessen Ehefrau Gloria haben einen Todesfall im engsten Familienkreis zu beklagen. Ihre Tochter Christina, von 1997 bis 2021 die persönliche Assistentin sowie Tourmanagerin von Soulfly, verstarb im Februar nach langem Kampf gegen eine nicht näher benannte Krankheit.

Max und Gloria nehmen Abschied

„Mit tiefer Trauer und schwerem Herzen geben Max und Gloria sowie die gesamte Familie Cavalera den Tod ihrer geliebten Tochter, Schwester und Mutter Christina bekannt. Nach langem Kampf gegen ihre Krankheit hat sie nun Frieden gefunden, vereint mit ihren beiden Söhnen Adam und Moses sowie ihrem Bruder Dana“, schrieb Gloria Cavalera in den Sozialen Medien.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gloria Cavalera (@gloriacavalera)

Sie hinterlässt ihre beiden Töchter, sechs Brüder (Nick, Jonathan, Richie, Jason, Zyon und Igor) und ihre Schwester Roxanne. Christina wird für immer als Pionierin der Metal-, Punk- und Rock-Musik in Erinnerung bleiben. Sie arbeitete sich vom Underground bis in die Stadien und Arenen der Welt vor und war zeitlebens eine Inspiration und Wegbereiterin für Frauen in der Musik-Branche.

Ihr Lächeln konnte jeden Raum erhellen, ihre Lebensfreude war unvergleichlich und ihr unbändiger Wille machte sie zu einer außergewöhnlichen und unvergesslichen Persönlichkeit. Jeder, der sie kannte, weiß das. Wir werden dich bis ans Ende unserer Tage vermissen, Christina. Bitte respektiert unsere Ruhe und Privatsphäre in dieser schweren Zeit und auf unserem Weg ohne sie.

Christina selbst hatte zeit ihres Lebens ebenfalls einige Trauerfälle zu verkraften. Ihr Sohn Moses starb nur acht Monate nach der Geburt. Der Soulfy-Song ‘Moses’ (PROPHECY, 2004) ist inspiriert von dessen Geburt. Das nachfolgende Album THE DARK AGES (2005) ist hingegen von dessen Tod beeinflusst.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.