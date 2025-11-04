Toggle menu

Metal Hammer

Max Cavalera (Soulfly) über die Musikindustrie

Max Cavalera_Soulfly
Max Cavalera
Foto: Jim Louvau. All rights reserved.
von
In einem aktuellen Interview sprach Soulfly-Musiker Max Cavalera über das Leben als Musiker im Zeitalter der Streaming-Dienste.
Soulfly-Mastermind Max Cavalera sprach in einem Interview mit dem Chaoszine über CHAMA, das neues Album seiner Band. Dabei kam er unter anderem auf die Musikindustrie zu sprechen. Der Ex-Sepultura-Frontmann verriet, wie schwer es aktuell für Bands ist zu wachsen, und wie Künstler in der Musikindustrie unter dem stetigen Wandel und der Evolution der Streaming-Dienste leiden. Das vollständige Interview gibt es unten zu sehen.

Wandel in der Musikindustrie

Cavalera sagte: „Es ist hart, Mann. Es ist hart. Die Plattenverkäufe heutzutage, verglichen mit dem was es vor 25 Jahren einmal war. Als SOULFLY [Debut, 1998] rauskam, bekam das Album eine Goldene Schallplatte in Amerika.  ROOTS [Sepultura] und PRIMITIVE [Soulfly] wurden tausendfach verkauft. Das passiert jetzt nicht mehr. Du musst jetzt all diese Dinge tun: Du musst auf den Sozialen Medien aktiv sein, du musst auf Tour gehen, du musst T-Shirts verkaufen, du musst kreativ sein. Es ist hart.“

„Ich glaube für junge Bands, die am Anfang ihrer Karriere stehen, ist es sehr schwer. Viel härter“, fuhr er fort. „Aber es ist nun einmal so. Sie haben dieses Monster geschaffen und jetzt wissen, sie nicht, wie man das wieder rückgängig macht. Und es ist scheiße, dass die Musiker diejenigen sind, die am Ende den Preis dafür zahlen müssen.“

Neues Album

Trotzdem scheint für den Brasilianer noch nicht alles verloren: „ Ich bin froh, dass wir zumindest noch Alben machen. Und da draußen sind noch Fans, die Vinyl lieben — die physische Alben lieben. Und die Leidenschaft für Musik ist noch da, und das liebe ich. Aus diesem Grund werde ich weitermachen, weil ich an das Album und die Schlagkraft eines Albums glaube. Ein Album ist etwas magisches. Etwas cooles. Etwas tolles. Ich höre mir meine alten Alben an — und ich höre mir neue Alben an. So lasse ich mich von Alben inspirieren. Ich finde, Alben sind toll.“

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Ihr dreizehntes Studioalbum CHAMA brachten Soulfly am 24. Oktober raus. Zurück nach Deutschland kehrte die Band zuletzt mit ihrer „Spirit Animal Tour“-Tournee im Juni. Dabei spielte sie in Essen, Frankfurt, Cham, Tübingen und Saarbrücken. Aktuell touren Soulfly mit Go Ahead And Die entlang der Westküste der Vereinigten Staaten.

