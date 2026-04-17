Die Metal-Alben der Woche vom 17.04. mit Victorius, Skindred u.a. 1 von 10 Crippled Black Phoenix SCEADUHELM

2 von 10 Doodswens DOODSWENS

3 von 10 Draken HERE BE DRAKEN

4 von 10 From Ashes To New REFLECTIONS

5 von 10 Godsnake INHALE THE NOISE

6 von 10 Hardline SHOUT

7 von 10 The Last Ten Seconds Of Life THE DEAD ONES

8 von 10 The Moon And The Nightspirit SEED OF THE FORMLESS

9 von 10 Skindred YOU GOT THIS

10 von 10 Victorius WORLD WAR DINOSAUR Previous Image Next Image

Trotz jeglichem Kitsch, Keyboard und Schmelzkäse bewahren sich Victorius metallische Mächtigkeit und Energie. (Hier weiterlesen)

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Mit ihrem neunten Album YOU GOT THIS wollen Skindred jetzt ein neues Kapitel in ihrer Band-Geschichte aufschlagen – und das zum ersten Mal als Trio. (Hier weiterlesen)

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