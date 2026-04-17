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Die Metal-Alben der Woche vom 17.04. mit Victorius, Skindred u.a.
Victorius
Trotz jeglichem Kitsch, Keyboard und Schmelzkäse bewahren sich Victorius metallische Mächtigkeit und Energie. (Hier weiterlesen)
Skindred
Mit ihrem neunten Album YOU GOT THIS wollen Skindred jetzt ein neues Kapitel in ihrer Band-Geschichte aufschlagen – und das zum ersten Mal als Trio. (Hier weiterlesen)
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