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Die Metal-Alben der Woche vom 17.04. mit Victorius, Skindred u.a.

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Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 17.04. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Hardline und From Ashes To New.
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Die Metal-Alben der Woche vom 17.04. mit Victorius, Skindred u.a.

  • Crippled
  • Doodswens
  • Draken
  • From-Ashes-To-New
  • Godsnake
  • Hardline
  • Last-Ten
  • Moon
  • Skindred
  • Victorius

Victorius

Trotz jeglichem Kitsch, Keyboard und Schmelzkäse bewahren sich Victorius metallische Mächtigkeit und Energie. (Hier weiterlesen)

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Skindred

Mit ihrem neunten Album YOU GOT THIS wollen Skindred jetzt ein neues Kapitel in ihrer Band-Geschichte aufschlagen – und das zum ersten Mal als Trio. (Hier weiterlesen)

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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