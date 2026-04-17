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Skindred YOU GOT THIS

Reggae Metal, Earache/Edel (10 Songs / VÖ: 17.4.)

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4/ 7
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Es gibt viele Bands, die sich gerne einzigartig nennen, aber nur wenige, die es wirklich sind. Skindred haben sich diesen Titel definitiv verdient. Mit ihrem ein­maligen Mix aus Reggae und Metal konnte sich die Band aus Wales in den letzten Jahrzehnten eine gewaltige Anhängerschaft aufbauen. Mit ihrem neunten Album YOU GOT THIS wollen Skindred jetzt ein neues Kapitel in ihrer Band-Geschichte aufschlagen – und das zum ersten Mal als Trio. Leider ist der Austritt von Bassist Daniel Pugsley nicht der einzige Verlust, mit dem die Waliser auf ihrer neuen Platte zu kämpfen haben. Von Skindreds gewohnten Metal-Elementen fehlt auf YOU GOT THIS nämlich fast jede Spur. Stattdessen serviert das Trio eine ­radiotaugliche Mischung aus Reggae, Hip-Hop und Pop-Elementen, die zwar zum Tanzen anregt, aber mit dem Titel „Reggae Metal“ nicht mehr viel zu tun hat. Wirklich überraschend kommt dieser Stilwechsel nicht, schließlich gingen schon die letzten Alben in dieselbe Richtung – den ein oder ­anderen enttäuschten Fan wird es
aber trotzdem sicher geben.

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