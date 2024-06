Max Cavalera: Deswegen habe ich kein Handy

Max Cavalera zählt zu jener Sorte von Leuten, die kein Smartphone besitzen — aus Prinzip. Dies gestand der ehemalige Sepultura-Frontmann im Interview mit dem finnischen Chaoszine. Demnach kümmert sich seine Frau und Managerin Gloria Cavalera um sämtliche Social Media-Konten. Allerdings hilft der Musiker mit beim Erstellen von Content.

Konkret dreht sich das Gespräch zunächst darum, dass der Soulfly-Mastermind jüngst auch einen Instagram-Account eröffnete. „Das war wichtig für mich, um als Musiker zu wachsen“, ordnet Max Cavalera den Schritt ein. „So sehr ich mich auch davon fernhalten wollte, denn ich lasse das nicht die einzige Sache in meinem Leben sein. Deswegen habe ich kein Handy. Ich bin einer der wenigen Menschen auf der Welt, der keine Smartphone hat. Und ich fühle mich damit sehr frei. Wenn ich zum Essen in ein Restaurant gehe, will ich mit meinen Freunden reden. Ich will mich an einen Tisch setzen und mit Menschen sprechen — und nicht auf irgendeine Maschine starren.

Ich finde es lächerlich, wenn Leute in einem Restaurant sind, sich gegenüber sitzen und sich nicht unterhalten. Das ist verdammt traurig. Es ist verrückt — und macht mich verrückt. Gleichzeitig weiß ich, wie wichtig es ist, seine Präsenz in der Welt der Sozialen Medien zu haben. Und daher haben wir einen Weg gefunden, es zu machen. Gloria wird meine Stimme. Sie zeigt mir alles, also sehe ich alles, was die Leute sagen. Ich antworte. Wir machen Live-Übertragungen auf Facebook. […] Gloria ist großartig. Sie betreibt aktuelle sechs Social Media-Accounts — darunter meinen, den von Soulfly und ihr eigenes Konto.“ Des Weiteren berichtet Max Cavalera davon, wie er sich von lästernden Usern für Gigs anstacheln lässt. „Ich lese es und lasse die Sau raus. Das ist Munition, Treibstoff für das Feuer.“

