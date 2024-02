Max Cavalera lässt sich beim Schreiben Zeit

Max Cavalera hat schon neue Ideen

In einem Interview mit Keefy von Ghost Cult sprach Max Cavalera, der derzeit mit seinem Familien-Thrash-Projekt Go Ahead And Die auf Tour ist, über seine Pläne für das Nachfolgealbum von Soulflys Album TOTEM aus dem Jahr 2022. „Ich fange langsam an, Ideen für Soulfly zu entwickeln“, erzählt er im Gespräch „Es gibt einige Sachen die neu sind. Zumindest in Bezug auf Riffs.“

Allerdings gestand er ein, dass er momentan kaum Fortschritte beim Schreiben macht und das Album noch etwas dauern wird. „Es fällt mir schwer, unterwegs zu schreiben, also mache ich das nicht oft“, führt der brasilianische Musiker fort. „Ich ziehe es vor, zu Hause zu sein und mehr in meiner Schreibmentalität zu sein.“

Eins nach dem anderen

Laut Cavalera ist es für ihn besser, sich erst einmal auf eine Sache zu konzentrieren. „Dann kann ich mich richtig darin vertiefen. Für mich zählt auf Tour gerade nur Go Ahead And Die – und zwar volle Fahrt voraus!“

„Aber ja, irgendwann werde ich richtig anfangen, am neuen Soulfly-Album zu arbeiten. Realistisch betrachtet wird es wahrscheinlich nicht vor nächstem Jahr herauskommen. Aber die Band macht davor noch ein paar andere coole Sachen. Wir spielen auf dem Rockville, und es gibt ein weiteres Festival in Ohio. Und wir machen die Lamb Of God-Cruise und das Headbangers Boat mit. Das sollte alles ziemlich spaßig werden. Außerdem werden wir natürlich auch einige Festivals in Europa spielen. Aber eins nach dem anderen. Im Moment heißt es Go Ahead And Die.”

