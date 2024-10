Sepultura verabschieden sich – und METAL HAMMER verabschiedet Sepultura. Nach 40 Jahren kündigte die brasilianische Kult-Band ihre Auflösung an und möchte Fans noch einmal die Gelegenheit bieten, Songs von ‘Troops Of Doom’ über ‘Roots Bloody Roots’ bis hin zu ‘Means To An End’ live zu erleben. Im Oktober und November 2024 führt ihre Abschiedstournee Sepultura nach Europa und für eine Reihe von (teils ausverkauften) Konzerten auch nach Deutschland.

METAL HAMMER würdigt das Schaffen und Vermächtnis Sepulturas in einer großen Titelgeschichte in Ausgabe 11/2024 mit Rückblicken und aktuellen Interviews – begleitet von einer einzigartigen Sepultura-Tribute-CD. Auf dem exklusiven Tribute-Album A FAREWELL TO SEPULTURA finden sich kultige und rare Cover-Versionen von Sepultura-Songs von Bands wie Napalm Death, Children Of Bodom, Suicide Silence oder Krisiun sowie zwei Bonustracks von Sepultura selbst!

Diese ganz besondere Sepultura-CD ist nur zusammen mit METAL HAMMER 11/2024 erhältlich. Das Album im Pappschuber gibt es für Abonnenten kostenlos mit dem Heft, für alle anderen ab 18.10.2024 am Kiosk.

Ein echtes Sammlerstück für Sepultura-Fans: Die auf 666 Stück limitierte Jewelcase-Version von A FAREWELL TO SEPULTURA gibt es exklusiv im Online-Shop, portofrei innerhalb Deutschlands und nur solange der Vorrat reicht. Jetzt zugreifen! Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 11/2024 + exklusive Sepultura-CD

Die Tracklist der METAL HAMMER-exklusiven Sepultura-Tribute-CD A FAREWELL TO SEPULTURA: