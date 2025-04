Obwohl demnächst einige Live-Termine anstehen und obendrein dieses Jahr noch ein neues Album veröffentlicht werden soll, gehen Soulfly und der langjährige Bassist Mike Leon fortan getrennte Wege. Dies gab die Band jüngst in den Sozialen Medien bekannt. Auch schreiben Soulfly, dass zumindest der nächste Auftritt in Mexiko gesichert sei.

Das Statement liest sich wie folgt: „Nach vielen starken gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege von Soulfly und Bassist Mike Leon. Die Band wird dennoch auf dem kommenden Nu Metal Revolution in Mexico City am 3. Mai auftreten, wobei der Zauberer Igor Amadeus von Go Ahead And Die, Cavalera und Healing Magic einspringen wird. Wir gehen jetzt in verschiedene Richtungen und wir danken Mike für die Zeit, die er mit uns auf der Bühne verbracht hat, um hart zu rocken!“

Neues Kapitel

Auch Mike Leon hat ein paar Worte veröffentlicht: „Nach einer unglaublichen, mehr als zehnjährigen Reise mit Soulfly/Cavalera ist die Zeit gekommen, weiterzuziehen und neue Möglichkeiten zu verfolgen. Ich bin zutiefst dankbar für die Erfahrungen, die Musik und die Beziehungen, die auf diesem Weg entstanden sind – es war mir eine Ehre, an der Seite solch engagierter Fans zu wachsen.“

Weiterhin erklärt er: „Ich bin stolz darauf, durch meine Arbeit als Director of Artist Relations bei ENKI Cases einen Beitrag zur Musikgemeinschaft leisten zu können, indem ich Künstler mit Branchen-führendem Schutz für ihre Ausrüstung unterstütze, und werde dies auch weiterhin tun. Wenn ich nach vorne blicke, freue ich mich darauf, mich auf die Erkundung und Schaffung neuer musikalischer Möglichkeiten zu konzentrieren! Vielen Dank an alle, die bisher Teil dieser Reise waren – auf das nächste Kapitel!“

Wer Leons dauerhafte Nachfolge antreten wird, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls unklar ist, wer neben Schlagzeuger Zyon Cavalera die Rhythmussektion vervollständigen wird, wenn Soulfly diesen Sommer nach Deutschland kommen. Und die dritte Unbekannte ist, ob es bis dahin neue Musik von Max Cavalera und Co. geben wird. Dieser gab erst vergangenen November gegenüber Metal-Roos an, dass 2025 ein neues Album erscheinen soll.

