Soulfly arbeiten an TOTEM-Nachfolger

TOTEM (2022) hat seinerzeit viel Lob eingefahren. Daran wollen Soulfly nun wohl zeitnah anknüpfen. Bandchef Max Cavalera bestätigte im Interview mit Metal-Roos, dass 2025 ein neues Album erscheinen soll und vermerkt dabei schon mal, in welche Richtung die Platte tendieren wird.

„Es geht zurück zum Wesentlichen.“ In den vergangenen Jahren habe er die Band und die Musik „irgendwie daran gehindert“, sie selbst zu sein, was er im Nachhinein bereue. „Aber jetzt, da ich Cavalera, Go Ahead And Die und Killer Be Killed habe, kann ich Soulfly wieder Soulfly sein lassen. Kehren wir zu dem zurück, was es am Anfang war: Tribal-Groove-Power, die die Leute lieben.“

Ich freue mich immer auf jede Tour, die wir machen und auf jedes Album“, erklärt Cavalera weiter. „Es gibt Herausforderungen, aber gleichzeitig sind sie auch großartige Chancen. Und ich lebe das Leben für den Moment. Ich lebe genau jetzt dafür, denn ich weiß nicht, was in zehn Jahren passiert.“ Diese Lebenseinstellung versuche er auch seinen Kindern zu vermitteln: „Genieße den Moment. Es ist gut, am Leben zu sein und dieses Gefühl mit den Menschen um einen herum zu teilen. Es ist eine unglaubliche Sache.“

