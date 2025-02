Trivium: Neues Album kommt 2026

Derzeit befinden sich Trivium auf dem Retro-Trip. Zusammen mit Bullet For My Valentine touren beiden Bands gerade durch Europa und zelebrieren das zwanzigste Jubiläum ihrer Alben ASCENDANCY sowie THE POISON. Danach wollen Frontmann Matt Heafy und Co. allerdings ein neues Studioalbum in Angriff nehmen. Laut Gitarrist Corey Beaulieu soll dies 2026 erscheinen.

Der nächste Schritt

„Wir haben letztes Jahr damit verbracht, in unserem Hangar unser Aufnahmestudio zu bauen“, rekapituliert der Trivium-Saitenflitzer. „Also haben wir das alles zum Laufen gebracht und so weiter. An neuem Material arbeiten wir sowieso immer. Unsere letzte Platte [IN THE COURT OF THE DRAGON — Anm.d.R.] kam 2021 heraus. Das ist jetzt folglich unsere längste Lücke zwischen zwei Longplayern. Neue Musik wird also definitiv im Anmarsch sein. Wir haben an ein paar Sachen gewerkelt.“

Des Weiteren fuhr der Trivium-Musiker fort: „Also ja: Aktuell machen wir das ASCENDANCY-Jubiläumsding. Die nächste Sache, die ansteht, ist die Vorbereitung auf ein neues Album. Und dann wird es 2026 offensichtlich eine neue Platte geben mit zugehöriger Tournee, Festivals und solchen Dingen. Es wird ein weiteres arbeitsreiches Jahr werden — genauso wie dieses Jahr. Aber wir blättern dabei irgendwie zum nächsten Kapitel um — neue Musik. Wir lassen die Nostalgie hinter uns und nehmen neue Sachen in den Blick. Darauf freuen wir uns.“

METAL HAMMER präsentiert:

Bullet For My Valentine + Trivium + Orbit Culture – Tour 2025

13.02. Hamburg, Sporthalle

14.02. Berlin, Max-Schmeling-Halle

15.02. Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

18.02. München, Zenith

Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.

