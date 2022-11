Diesen Metallica-Song würden Motionless In White gern covern

Motionless In White-Frontmann Chris "Motionless" Cerulli steht auf ...AND JUSTICE FOR ALL von Metallica

Motionless In White haben 2012 schon einmal einen Metallica-Track neuinterpretiert. Und zwar coverten Chris „Motionless“ Cerulli und Co. mit ‘My Friend Of Misery’ einen Klassiker vom Schwarzen Album. Der Frontmann gab nun im „Radioactive with MikeZ“-Podcast zu Protokoll, welchen anderen Track der „Four Horsemen“ er sich vornehmen würde, sollte sich die Gelegenheit bieten.

Maximal wütend

„Ich würde auf jeden Fall mein absolutes Lieblingslied von Metallica covern“, freut sich Cerulli. „Das ist ‘The Shortest Straw’ von … AND JUSTICE FOR ALL. Meiner Meinung nach ist das einer wütenderen, wenn nicht der wütendste Metallica-Song. Für mich ist es auch ihre dunkelste, härteste, zornigste Platte. Aber für mich hat dieses Stück eine Art Aggressivität, die sich einfach in mich verbissen hat. Es ist mein Favorit — und ich würde es liebend gern covern.“ Sollten Motionless In White dies tatsächlich irgendwann einmal zustande bringen, wäre dies eine gute und nicht total offensichtliche Wahl. Warten wir ab, ob es die Metalcore-Band umsetzt.

Metallica-Gitarrist Kirk Hammett sagte in einem Interview über … AND JUSTICE FOR ALL, dass die Musikkultur in den späten Achtziger Jahren in Richtung von musikalischer Fertigkeit und Virtuosität ging. „Darauf lag viel Bertonung. So gab es viele instrumentale Alben von vielen Gitarristen, die sehr erfolgreich waren. […] Das hatte also ein wenig Einfluss auf uns — in dem Sinn, dass wir den Leuten zeigen wollten, was wir tun können und wie progressiv wir sein können. Nach MASTER OF PUPPETS dachten wir: Technischer wird es nicht. Doch wir wollten den Menschen zeigen, dass wir sogar noch weitergehen können.“

