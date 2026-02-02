Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Dream Theater: Portnoy findet Vergleich mit Mangini „unfair“

Mike Portnoy
Mike Portnoy mit Sons Of Apollo im The Fillmore am 26. Januar 2020 in San Francisco.
Foto: FilmMagic, Miikka Skaffari. All rights reserved.
von
Dream Theater-Schlagzeuger Mike Portnoy hält große Stücke auf seinen Nachfolger und Vorgänger Mike Mangini und hat dessen Schaffen stets verfolgt.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Dream Theater-Fans freuten sich 2023 über die Rückkehr von Ur-Schlagzeuger Mike Portnoy, der nach seinem zwischenzeitlichen Ausstieg 2010 durch Mike Mangini ersetzt wurde. Im Interview mit ‘Ibagenscast’ lobt Portnoy nun dessen Leistung und beteuert, dass dieser ihm in einigen Aspekten merklich überlegen ist.

Übergangslösung

„In den 13 Jahren habe ich immer mal wieder reingehört. Wenn Dream Theater ein neues Album veröffentlichten, habe ich es mir immer mindestens einmal angehört, um zu sehen, was sie so treiben. Natürlich war ich unglaublich gespannt auf das erste Album ohne mich, denn bis dahin hatte es Dream Theater nie ohne mich gegeben“, so Portnoy.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

„Aber erst, als ich wieder zur Band kam und die Setlist zusammenstellen musste, wurde mir das richtig bewusst. Indem ich mir Songs aus dieser Zeit ansah und mich mit ihnen vertraut machte, habe ich mich erst in den letzten Jahren wirklich intensiv mit den Alben auseinandergesetzt und kann sie jetzt mit ganz anderen Augen sehen.

Mike Mangini ist zweifellos ein unglaublicher Schlagzeuger. Technisch gesehen beherrscht er Dinge, die ich – und das gebe ich offen zu – nicht kann. Und ich sehe ständig, wie wir verglichen werden. Das ist, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir haben zwar beide bei Dream Theater Schlagzeug gespielt, aber wir haben sehr unterschiedliche Stile. Er ist sehr, sehr methodisch, sehr technisch. Ich bin eher locker und spiele einfach drauflos. Insofern sind wir stilistisch verschieden, und ich finde die Vergleiche unfair.

Dream Theater - Parasomnia Ltd. Ultra Clear - 2 Colored Vinyl
Dream Theater - Parasomnia Ltd. Ultra Clear - 2 Colored Vinyl Für € 39,99 bei Impericon DE kaufen

Und dann heißt es immer: ,Mike Portnoy kann dies und das niemals.‘“ Ja, das stimmt. Ich könnte wahrscheinlich nicht mal die Hälfte davon spielen […] und bin zufrieden damit. Ich weiß, wer ich bin und was ich kann, und ich bringe der Band mehr als nur Schlagzeug. Und das ist alles, was für mich zählt. […] Mangini ist ganz klar ein phänomenaler Schlagzeuger, und er hat all die Jahre, in denen die Band ohne mich war, einen großartigen Job gemacht. Dafür habe ich großen Respekt.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

dream theater Ibagenscast Interview Mike Mangini Mike Portnoy Schlagzeug
Dream Theater-Musik nur nüchtern spielbar, findet Rudess
Dream Theater
Dream Theater-Keyboarder Jordan Rudess findet, dass die Musik seiner Band unter Einfluss von Alkohol oder Drogen nicht spielbar ist.
In einem aktuellen Interview mit The Breakdown With Nath & Johnny erklärt Dream Theater-Keyboarder Jordan Rudess, wie er und seine Band-Kollegen es vermieden, den Exzessen der Rock-Szene zu entkommen. Er hat auch eine klare Meinung dazu, ob Dream Theater-Musik unter Einfluss von Alkohol oder Drogen gespielt werden sollte. Er sagt: "Jeder hat seinen eigenen Lebensfluss. Natürlich hatten verschiedene Band-Mitglieder auch ihre Probleme, aber als Band waren wir meistens sehr stabil. Niemand erreichte jemals den Punkt, an dem es der Band hätte schaden können. Oder an dem man sich fragte, wie es jetzt weitergehen soll wegen jemandes Suchtproblem." Experiment Rudess führt weiter…
Weiterlesen
Zur Startseite