Dream Theater-Frontmann James LaBrie sprach im Interview mit The Prog Report über die Wiedervereinigung mit Schlagzeuger Mike Portnoy im Oktober 2023. 13 Jahre zuvor hatte Portnoy die Band verlassen, um sich eine Pause von der Band zu nehmen.

Auf die Frage, wie lange er gebraucht hat, sich wieder an Portnoys Anblick hinter dem Schlagzeug zu gewöhnen, antwortete der Sänger: „Die ersten fünf oder sechs Shows war es noch eher surreal. Ich drehte mich ab und zu um und wir schauten einander an, lächelten oder schnitten einander Fratzen. Nach diesen ersten paar Konzerten wurde es aber schon wieder normal. Das ist ein großer Neuanfang, könnte man sagen. Und es fühlt sich einfach richtig an.“

Unterschiedliche Stile

Über Mike Mangini, der für Portnoy 2010 bei Dream Theater das Schlagzeug übernahm, sagt LaBrie: „Ich habe das in Interviews schon öfter gesagt. Man kommt voneinander weg und Mike Mangini ist ein phänomenaler Schlagzeuger, er war großartig in der Band und hat einen eigenen Stil, zu spielen und wie er sich an der Musik und am Schreiben beteiligt.“

Der Frontmann erklärt weiter: „Um auf Mike Portnoy zurückzukommen: Ich erinnerte mich erst kürzlich daran, und wir sprachen auch während der Arbeiten an PARASOMNIA (2025) darüber, dass er auch eine ganz eigene Art, ein eigenes Gefühl und einen eigenen Groove hat, wenn er spielt. Das spürt man einfach, und dann fühlt man, dass es das ist. Es fühlt sich einfach an wie früher, und das ist gut. Das ist wie eine Heimkehr – für uns alle.“

