Nicko McBrain war „verstimmt“ über Nachfolgerverkündung

Iron Maiden-Schlagzeuger Nicko McBrain
Iron Maiden-Schlagzeuger Nicko McBrain
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
Ein wenig mehr Zeit hatte sich Nicko McBrain von Iron Maiden zwischen seinem Abschied und der Vorstellung von Simon Dawson gewünscht.
Nicko McBrain ist zwar weiterhin Band-Mitglied bei Iron Maiden, hat sich aber bekanntlich vom Tourneegeschäft zurückgezogen. Der Schlagzeuger absolvierte am 7. Dezember 2024 im Allianz Parque in São Paulo sein letztes Konzert mit Bassist Steve Harris, Sänger Bruce Dickinson sowie den drei Gitarristen Dave Murray, Adrian Smith und Janick Gers. Wie der 73-Jährige nun ausplaudert, war er jedoch mit der Bekanntgabe seines Nachfolgers nicht ganz glücklich.

The show must go on

Wie der in Florida ansässige Brite im Interview bei Drum Talk TV ausführt, hat er sich vom Management um Rod Smallwood, Andy Taylor und Dave Shack gewünscht, dass sie etwas länger warten, bis sie den British Lion-Trommler Simon Dawson als neuen Mann an den Fellen bei Iron Maiden vorstellen, um den Fans einen Moment Zeit zu geben, die Nachricht zu verdauen. „Ich habe das Management und die Band persönlich gebeten, die Verkündung, die letztlich nach dem Gig stattfand, auf Januar 2025 zu verlegen. Denn ich wollte Weihnacht verbringen, ohne dass wir alle Textnachrichten schicken und mein Telefon andauernd läutet: ‚Was ist da los? Du hast die Band verlassen!‘

Ich erinnere mich an das Gespräch mit Andy Taylor, als ob es gestern gewesen wäre. Wir waren in Los Angeles. Er meinte: ‚Was soll das eigentlich, dass du bei deiner letzten Show nichts bekanntgeben willst? Du musst mit Glanz und Gloria abtreten, du willst dich doch nicht auf eine schlappe Art verabschieden?‘ Da antwortete ich: ‚Du hast recht. Das ist egoistisch.‘ Ich wollte es einfach nicht, weil ich nicht wollte, dass mich all meine Kumpel und meine Familie anrufen. Also haben wir darüber an Ort und Stelle gesprochen. Und er überzeugte mich, dass es richtig ist, es so zu machen, denn meine Vorstellung war: ‚Lasst es uns allen im neuen Jahr sagen. Lasst uns Weihnachten und Neujahr aus dem Weg kriegen.‘

Und es war ein liebenswerter Weg, es bekanntzugeben. Das Einzige, worüber ich mich ein wenig aufgeregt habe, war, dass ich sie gebeten habe, bis Montag zu warten, um Simon vorzustellen. Denn am Sonntag bin ich von São Paulo zu meinem Zuhause in Florida gereist. Und sie wollten die Mitteilung beinahe unmittelbar danach machen. Ich sagte: ‚Gebt mir einen oder zwei Tage Zeit.‘ Sie gaben mir 24 Stunden. Nicht einmal das, weil sie am nächsten Morgen verkündeten, dass Simon mein Ersatz sein würde. Aber ich hatte sie gebeten, es noch einen zusätzlichen Tag ruhen zu lassen. Und ich muss zugeben, dass ich deswegen ein bisschen verstimmt war.“


