Nicko McBrain stand jüngst wieder auf der Live-Bühne: Nicht mit Iron Maiden, sondern mit seiner eigenen Band Titanium Tart spielte der Schlagzeuger vier Gigs in Florida. Während des letzten Stelldicheins am 26. Juli 2025 im OCC Road House & Museum in Clearwater wandte sich der 73-Jährige an Publikum und sprach über seinen Nachfolger bei den Eisernen Jungfrauen: Simon Dawson, welchen Bassist Steve Harris aus British Lion rekrutiert hat.

Allerlei Scherze

„Ihr alle wisst, dass ich mich von den Tourneen mit Iron Maiden zurückgezogen habe“, holt Nicko McBrain aus. „Und sie haben einen liebenswerten Kerl geholt. Er ist ein Baby, er hat ein winziges Drumset. Aber hier ist der Punkt: Ihr fragt euch vielleicht, wie es mir damit geht, dass nach 42 Jahren ein neuer Trommler meinen Platz einnimmt. Die einfache Antwort ist: Ich bin immer noch der am besten aussehende Typ in der Band. Ob Simon mir dabei zustimmen würde, weiß ich nicht, weil er wahrscheinlich denkt, dass er er am besten aussehende Typ in der Band ist. Aber da kann ich euch versichern: Das ist nicht der Fall. Gott segne ihn.

Aber er macht wundervolle Arbeit, und ich bin froh, dass ihr ihn in der Familie willkommen geheißen habt. Und unabhängig davon, ob er ich ist oder nicht — er ist es nicht. Es gibt niemanden, der mich ersetzen kann. Das sage ich nicht, um mein Ego bauchzupinseln nach dem Motto ‚Ich bin der beste Drummer für Iron Maiden‘. Überhaupt nicht. Also danke dafür, dass ihr ihn in der Familie aufgenommen habt. Sie machen einen hervorragenden Job, obwohl Bruces Timing hier und da ein wenig wackelig ist. Doch das ist nichts Neues.“

Überdies sprach Nicko McBrain an, dass Iron Maiden bei ihrer aktuellen „Run For Your Lives“-Welttournee ihre Bühnen-Artworks anstatt auf ihren typischen Backdrops auf einer Videowand erstrahlen lassen. Er selbst habe sich darüber mit Manager Rod Smallwood unterhalten und für die alten Backdrops ausgesprochen. Doch Smallwood habe gemeint, die Band müsse mit der Zeit gehen und den Fans zum 50. Band-Jubiläum etwas Neues bieten.

