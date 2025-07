Das Wetter bei Festivals ist immer eine Art Glücksspiel. Regelmäßige Besucher des Wacken Open Air wissen das nur zu gut — es gab Jahre mit guten Wetter, Jahre mit Hitze sowie verregnete Schlammjahre. Der NDR hat hierzu sogar eine Recherche angestellt, mit welcher der Sender die Wettergeschichte des Metal-Events nachzeichnet. METAL HAMMER hat zudem eine aktuelle Vorhersage für 2025 eingeholt.

Das jüngste Extremwetter in Wacken trug sich 2023 zu, als Regengüsse den Boden enorm aufweichten und die Anreise dadurch derart erschwerten, dass die Organisatoren letztlich keine Fahrzeuge mehr auf die Zeltplätze ließen. Statt 85.000 Fans waren vor zwei Jahren lediglich knapp 61.000 Leute mit von der Partie, wobei das eigentliche Festival gar nicht so verregnet war. Bei der Nachforschung von NDR Data wurden die Daten der Wetterstationen in Helse (1990 bis 2001) sowie in Itzehoe (ab 2002) erhoben, wobei die Tage ausgewertet wurden, an denen tatsächlich Konzerte stattfanden — An- und Abreisetage fanden keine Berücksichtigung. Für das Jahr 2002 fehlen die Temperaturangaben — und 2020 und 2021 gab es aufgrund der Coronapandemie kein Wacken Open Air.

Der NDR hat jedenfalls herausgefunden, dass die durchschnittliche Niederschlagsmenge neun Mal über zehn Litern pro Quadratmeter lag — sowie vier Mal sogar über 20 Litern pro Quadratmeter. „Besonders heftig waren die Jahre 2005, 2011, 2012 und 2019. Dass es bei den Regen-Festivals nicht immer automatisch sehr kalt war, zeigen die Daten ebenfalls. 2011, als mit 26,9 Litern pro Quadratmeter der bislang meiste Regen fiel, lag die höchste Tagestemperatur bei 24,2 Grad Celsius. Da war es 1995, als das Festival ausnahmsweise im Mai stattfand, mit 15,2 Grad Celsius deutlich kühler — und das ohne Regen. Der kühlste Sommertermin kam 1993 auf 18,4 Grad Celsius als Höchstwert. Die höchsten Temperaturen insgesamt wurden 2022 in der Spitze mit 34,3 Grad Celsius registriert, 2013 waren es 33,7.“

Für dieses Jahr sieht die bisherige Prognose einigermaßen vielversprechend aus — laut wetter.com könnte es zwar etwas wärmer werden, wobei immerhin nicht zu viel Regen zu erwarten ist (Stand: 24.07.2025). Wirklich verlässlich sind solche Vorhersagen natürlich erst wenige Tage vorher, die Aussichten können sich demnach noch ein (paar) Mal ändern.

Screenshot (www.wetter.com)