Das diesjährige Wacken Open Air steht zwar noch an — um genau zu sein: direkt vor der Tür — mit Bands wie Guns N’ Roses, Gojira, Saltatio Mortis und Machine Head, dennoch werden bereits Vorkehrungen für nächstes Jahr getroffen. Während die Festival-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen sicher bereits einige Bands für 2026 gebucht haben, können interessierte Besucher schon einmal den ersten Schritt in Sachen Eintrittskarten machen. Denn die Organisatoren haben wie üblich eine Mailing-Liste für den Vorverkauf angelegt.

Jubiläum steht an

„Liebe Metalheads, wie gewohnt haben wir wieder eine Mailing-Liste für alle Infos rund um das nächste W:O:A online gestellt“, heißt auf der Wacken-Website. „Wenn ihr jetzt schon total heiß auf das kommende Jubiläum des W:O:A 2026 seid, dann meldet euch über das Formular an, um im August automatisch alle Infos zum Thema Tickets und Bands zu erhalten. Die Anmeldung ist kostenfrei und unverbindlich — wir benutzen eure Daten nur, um euch vor Beginn des Vorverkaufs mit den notwendigen Informationen zu versorgen. In diesem Jahr lohnt es sich besonders! Hier könnt ihr euch in unsere Ticket-Mailing-Liste 2026 eintragen! Solltet ihr jetzt noch ein Ticket für das W:O:A 2025 benötigen, dann schaut in unserer Ticketbörse im Wacken-Ticketcenter vorbei! See you in Wacken – Rain or Shine!“

Dieses Jahr bekam das Festival im Übrigen eine neue Hymne. Und diesen Song haben The Butcher Sisters (laut augenzwinkernder Pressemitteilung „die trueste Metal-Band der Welt“) mit Gesangsunterstützung von keiner Geringeren als der deutschen „Queen Of Metal“ Doro vorgelegt. Das zugehörige Video gibt es unten zu sehen. „Eine zeitlose Huldigung an das größte und legendärste Metal-Festival der Welt“ sei der Track, heißt es von offizieller Seite. „Egal, ob auf dem Zeltplatz, im Garten beim Grillen oder live auf dem Holy Ground — hier sind nur Superlative am Werk, und das hört man auch! Streamt jetzt den Song online oder schaut euch das beste Musikvideo der Welt auf Youtube an! ‚Wenn das nicht Platin geht, wissen wir auch nicht‘, so witzeln die Jungs von The Butcher Sisters und Doro beim Sektfrühstück in St. Tropez.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.