Iron Maiden live in Berlin: Infos, Tickets, Anfahrt, Wetter

Am Dienstag (29.07.2025) und Mittwoch (30.07.2025) werden Iron Maiden ihre letzten Deutschlandkonzerte der „Run For Your Lives World Tour 2025“ in der Waldbühne in Berlin spielen.

Einlass ist voraussichtlich um 16:30 Uhr.

Beginn: ca. 18:15 Uhr

Support: Avatar

Adresse: Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin



Tickets

Beide Konzerte sind ausverkauft.

Anfahrt

Mit dem Auto/Bus

Im Umfeld der Waldbühne ist nur in begrenztem Umfang öffentlicher Parkraum vorhanden. Daher wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.

Wer dem Auto anreist, dem stehen der gebührenpflichtige Parkplatz P07 zur Verfügung. Zufahrt über die Passenheimer Straße (abgehend von der Heerstraße). Die Parkplätze P04 und P05 sind als gebührenpflichtige Parkplätze in Ausnahmefällen ebenfalls geöffnet. Weitere Informationen zum Parken findet ihr hier.

Es stehen 3 Eingänge für den Einlass zur Verfügung. Der Zugang zu diesen Einlässen ist am Veranstaltungstag nicht über den Olympiapark möglich.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

S-Bahn

Mit den Linien S3 oder S9 bis zum S-Bahnhof Pichelsberg. Von dort aus ist es ein Fußweg von circa 10 Minuten bis zur Waldbühne.

U-Bahn

Mit der Linie U2 bis zum U-Bahnhof Olympiastadion. Von dort aus ist es ein Fußweg von circa 20 Minuten bis zur Waldbühne.

Bus

Mit der Buslinie M49 oder 218 bis zur Haltestelle Ragniter Allee beziehungsweise zum Scholzplatz. Von dort ist es ein Fußweg von circa 15 Minuten bis zur Waldbühne.

Camping

Es ist untersagt, auf den Parkplätzen über Nacht zu campieren. Nutzt dafür die offiziellen Campingplätze in der Nähe.

Marina Lanke-Berlin AG

Scharfe Lanke 109-131

13595 Berlin

Entfernung: 4,3 km zur Waldbühne Berlin

Web: www.marina-lanke.de

Berliner Camping Club e.V. – Platz Bürgerablage

Niederneuendorfer Allee 63

13587 Berlin

Entfernung: 10 km

Web: www.berliner-camping-club.com

Hotel & City Camping Nord

Gartenfelder Straße 1

13599 Berlin

Entfernung: 10 km

Web: www.city-camping-berlin.de/

Barrierefreiheit

Anfahrt | Parken

Behindertengerechte Parkplätze befinden sich auf dem Parkplatz P08 am Glockenturm, circa 100 Meter vom Eingang entfernt. Die Zufahrt zu diesem Parkplatz P08 erfolgt über die Passenheimer Straße, bitte beachtet die örtlichen Ausschilderungen. Die Kapazitäten auf dem P08 Parkplatz sind beschränkt, eine Rservierung vorab ist nicht möglich. Aufgrund von Baumaßnamen stehen derzeit nicht alle Parkplätze zur Verfügung. Für die Nutzung der behindertengerechten Parkflächen benötigt ihr ein als Behindertenfahrzeug ausgewiesenes Auto (blauer EU-Parkausweis). Die Anfahrt zu den behindertengerechten Parkplätzen erfolgt lediglich über die Passenheimer Straße.

Eingang

Der Zugang für gehandicapte/beeinträchtigte Personen (zum Beispiel Rollstuhlfahrer, Personen mit medizinischen Krücken oder Rollatoren, Hochschwangere, gesundheitlich beeinträchtigte Besucher et cetera) befindet sich unmittelbar rechts neben dem Haupteingang. Der Eingang ist mit einem Rollstuhlsymbol ausgeschildert. Ihr müsst euch nicht in der Schlange vor dem Haupteingang anstellen. Zudem weisen euch Ordner vor Ort den Weg. Die jeweilige Begleitperson hat selbstverständlich ebenfalls dort Zugang.

Plätze

Besuchende mit Mobilitätseinschränkungen erkundigen sich bitte im Vorfeld über die Gegebenheiten vor Ort. Die Sitzplätze (Unter- & Mittelrang) sowie der Innenraum sind ausschließlich über die Treppen von oben zu erreichen. Ein Zugang von unten (Bühne) ist nicht möglich. Gästen mit Beeinträchtigung wird daher die Platzierung im Oberrang (Blöcke L,K,I) empfohlen.

Es sind 12 Rollstuhlfahrerplätze in einem ebenerdigen Bereich vorhanden, diese befinden sich über Block K im Oberrang. Von dort aus hat man eine gute Sicht auf die Bühne, gleichzeitig sind die Toiletten sowie die Ausgänge in unmittelbarer Nähe. Diese Plätze werden gesondert durch den jeweiligen Veranstalter verkauft.

Geländeplan

Wetter

Am Dienstag ist es in Berlins Westend trocken und wolkig bei Temperaturen um die 22°. Von Konzertbeginn bis Ende trudelt die Temperatur von 21° zu 17° runter. Nahezu ähnlich sieht es am Mittwoch aus – tagsüber ist es einen Hauch wärmer, ansonsten bleibt alles gleich.

Infos zum Pollenflug findet ihr hier.

Setlist Iron Maiden

Murders In The Rue Morgue

Wrathchild

Killers

Phantom Of The Opera

The Number Of The Beast

The Clairvoyant

Powerslave

2 Minutes To Midnight

Rime Of The Ancient Mariner

Run To The Hills

Seventh Son Of A Seventh Son

The Trooper

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

Zugabe:

Aces High

Fear Of The Dark

Wasted Years

—

