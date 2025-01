AC/DC: Elternhaus von Malcolm und Angus Young abgerissen

Wie die australische Zeitung Herald Sun berichtet, ist das Elternhaus der AC/DC-Ikonen Malcolm und Angus Young im Dezember 2024 abgerissen worden. Das Gebäude stand in der Burleigh Street und wurde platt gemacht, nachdem es das Bauunternehmen Burwood Square Pty Ltd im Februar 2023 für 5,8 Millionen Australische Dollar (3,5 Millionen Euro) gekauft hatte.

Die Baufirma wusste laut eigenen Angaben nichts von der kulturellen Bedeutung des Hauses, das allerdings 2013 in die National Trust List Of Historic Homes aufgenommen wurde. Allem Anschein hat dort niemand von Burwood nachgeschaut, obwohl das Geschäftsführer Leon Kmita in einem Statement anders darstellt: „Als wir die Pläne für das Grundstück entwickelten, kamen wir unserer Sorgfaltspflicht nach und konsultierten Denkmalschutzverzeichnisse und arbeiteten mit Experten auf diesem Gebiet zusammen. Leider wurde zu diesem Zeitpunkt die historische Verbindung zu AC/DC nicht festgestellt.

Zwei-Tages-Frist

Weiter bedauern wir, dass uns der vorherige langjährige Eigentümer diesen elementaren Teil der Geschichte des Grundstücks nicht mitgeteilt hat. Es tut uns aufrichtig leid, dass wir das übersehen haben. Als wir davon erfahren haben, nachdem unsere Pläne schon voll im Gang waren, hat uns das schockiert. Wir verspüren eine starke Verantwortung dafür, das Vermächtnis von AC/DC in Ehren zu halten und es bei all den Fans wieder gutzumachen, die diese Band so sehr schätzen. […] So bergen wir nun Materialien aus dem Abriss, um einen besonderen Raum zu schaffen — wie ein Café, eine Bar oder einen Live-Musik-Club, wo Fans zusammenkommen können, um das Vermächtnis der Gruppe zu feiern.“

Der Stadtrat von Burwood hat seinerseits eine eigene Mitteilung herausgegeben. „Der Stadtrat von Burwood und Fans auf der ganzen Welt haben den Beitrag der Young-Familie zur australischen Musikszene weithin anerkannt“, heißt es darin. „Wie viele andere sind wir betrübt und enttäuscht vom Abriss in der Burleigh Street 4. Die Genehmigung dafür hat nicht der Stadtrat von Burwood erteilt.“ Überdies habe der Eigentümer einen Zertifizierer engagiert, um ein bestimmtes Zertifikat zu bekommen, wonach der Stadtrat lediglich zwei Tage vor dem tatsächlichen Abbruch informiert werden muss.

Das Haus war das erste dauerhafte Zuhause für die AC/DC-Mitglieder Angus, Malcolm und George Young, nachdem sie 1963 von Schottland nach Australien umgesiedelt waren. Malcolm und George verstarben beide im Jahr 2017

