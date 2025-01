AC/DC: So kam die Band zu ihrem Namen

auch interessant

Für den Fall, dass irgendjemand diese Geschichte noch nicht gehört haben sollte, sowie für Leute, die sie sich aus sentimentalen oder sonstigen Gründen gerne noch einmal zu Gemüte führen wollen, hat sich Dave Evans, der Originalsänger von AC/DC, daran erinnert, wie die Band zu ihrem Namen kam.

Im Interview bei Podpokas holt Evans aus: „Wir waren gerade freudig am Proben. Und ein Typ, der uns managen wollte, rief Alan Kissack [den ersten Manager der Band — Anm.d.R.] an. Er meinte: ‚Hey Jungs, ich habe eine Show für euch in ein paar Wochen.‘ Und sie war an Silvester, am 31. Dezember 1973, im berühmten Chequers Nachtclub, dem Nummer eins Nachtclub in Australien. Das war der beste Gig in Australien. Doch wir mussten uns einen Namen geben, denn der Auftritt stand nur wenige Wochen bevor. Also fingen wir an, Namen in den Raum zu werfen, aber konnten uns auf keinen einigen. Ich hatte ein paar wirklich tolle Namen, doch die anderen mochten sie nicht.

Eingebung von außen

Wie dem auch sei: Schließlich machten wir aus, dass sich jeder bis zur nächsten Probe am Tag darauf drei Namen einfallen lässt. Die wollten wir auf Zettel geschrieben in einen Hut stecken und einen Zettel ziehen. Welcher auch immer es sein würde, so wollten wir uns nennen. Denn wir brauchten schnell einen Namen. Ich ließ mir also drei Band-Namen einfallen, was jedoch egal war. Denn was passierte, war Folgendes: Als wir alle ankamen, berichtete uns Malcolm Young, dass seine Schwägerin — die Frau seines älteren Bruders George — einen Namen vorgeschlagen hat. Da fragten wir: ‚Okay, wie lautet er?‘ Und Malcolm sagte: ‚AC/DC.‘

Schnell dachte ich mir: Daran erinnert man sich leicht. Es stand an der Seite auf vielen elektronischen Geräten. AC/DC bedeutet Wechselstrom und Gleichstrom. Da war mein Gedanke: ‚Toll, kostenlose Werbung überall!'“ Malcolm habe in die Runde gefragt: „Sollen wir uns dann AC/DC nennen?“ Evans führt weiter aus: „Wir hoben alle unsere Hände — und es war einstimmig. Und so sagten wir: ‚Okay, wir sind AC/DC.‘ Wir schüttelten uns alle die Hände und waren AC/DC. Den Zettel mit meinen drei Band-Namen packte ich wieder ein und schmiss ihn zu Hause weg.“

AC/DC-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.