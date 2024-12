AC/DC gehen 2025 erneut auf Tour — in Nordamerika

AC/DC "Power Up Tour 2024" in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen am 17. Mai 2024

Das Hörensagen ist also wahr: AC/DC machen sich nächstes Jahr wieder auf, um ihre Fans unter freiem Himmel zu beglücken. Leider nicht wie vergangenes Jahr hier bei uns ins Europa, sondern in Nordamerika. Wie Angus Young und Co. unter anderem auf ihrer Website mitteilen, rocken sich die Australier 2025 durch die Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada (Tourdaten siehe unten). Sollte hierfür tatsächlich jemand über den großen Teich fliegen wollen: Der Vorverkauf startet am 6. Dezember zu den jeweiligen Ortszeiten.

Heißer Frühling

Vor knapp drei Wochen waren bereits Gerüchte aufgekommen, dass AC/DC kommendes Jahr das „Land Of The Free“ unsicher machen werden. So beriefen sich ein paar Fan-Seiten auf ein Facebook-Event, welches mittlerweile wieder gelöscht wurde. Auf Screenshots war dabei zu sehen, dass die Aussie-Rocker angeblich am 11. April 2025 im US Bank Stadium in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota ihre Verstärker aufdrehen sollen. Weiterhin sei zu lesen gewesen, dass der Vorverkauf hierfür diesen Freitag (15. November 2025) starten solle. Letztlich wurde es also der 10. April in Minneapolis — und der Ticket-Vorverkauf startet auch am 6. Dezember.

Des Weiteren waren dies nicht die einzigen Gerüchte. Die Westfälischen Nachrichten berichten — ohne es mit wirklichen Fakten beziehungsweise einer offiziellen Bestätigung untermauern zu können — über zwei angeblich geplante Konzerte in Paris sowie eine Show in Mailand. Zumindest in den USA werden sich AC/DC 2025 jedoch wahrscheinlich in derselben Besetzung wie dieses Jahr die Live-Ehre geben. Neben Frontmann Brian Johnson und Lead-Gitarrist Angus Young mischten dabei Rhythmusgitarrist Stevie Young, Schlagzeuger Matt Laug (Alanis Morissette, Alice Cooper, Slash’s Snakepit, Vasco Rossi) sowie Bassist Chris Chaney (Taylor Hawkins And The Coattail Riders, Jane’s Addiction, Alanis Morissette) mit.

AC/DC — Power Up North American Tour 2025

10.04. Minneapolis, MN — US Bank Stadium

14.04. Dallas, TX — AT&T Stadium

18.04. Pasadena, CA — Rose Bowl

22.04. Vancouver, BC — BC Place

26.04. Las Vegas, NV — Allegiant Stadium

30.04. Detroit, MI — Ford Field

04.05. Foxborough, MA — Gillete Stadium

08.05. Pittburgh, PA — Acrisure Stadium

12.05. Landover, MD — Northwest Stadium

16.05. Tampa, FL — Raymond James Stadium

20.05. Nashville, TN — Nissan Stadium

24.05. Chicago, IL — Soldier Field

28.05. Cleveland, OH — Huntington Bank Field

