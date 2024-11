AC/DC: Gerücht über Tournee durch Nordamerika

AC/DC "Power Up Tour 2024" in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen am 17. Mai 2024

AC/DC haben diesen Sommer eine umjubelte Tournee durch Europa absolviert. Nun sind Gerüchte aufgekommen, wonach Angus Young und Co. nächstes Jahr Nordamerika ins Visier nehmen werden. Angeblich soll das Quintett im Frühling und Sommer 2025 unter anderem durch die Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs sein.

Verstärker auf 11?

Dies vermelden zumindest ein paar Fan-Seiten. Allesamt berufen sich diese auf ein Facebook-Event, welches mittlerweile wieder gelöscht wurde. Auf Screenshots (siehe unten) ist jedoch zu sehen, dass die Aussie-Rocker offenbar am 11. April 2025 im U.S. Bank Stadium in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota ihre Verstärker aufdrehen sollen. Weiterhin sei zu lesen gewesen, dass der Vorverkauf hierfür diesen Freitag (15. November 2025) starten solle. Von offizieller Seite gibt es hierfür allerdings keine Bestätigung.

Darüber hinaus stellen diese jüngsten Gerüchte nicht die einzigen dar. So berichten die Westfälischen Nachrichten über zwei angeblich geplante Konzerte in Paris sowie eine Show in Mailand. Natürlich fehlt hierzu ebenfalls jedwede offizielle Bestätigung. Sollten sich AC/DC tatsächlich 2025 erneut die Live-Ehre geben, dürfte zu erwarten sein, dass sie in derselben Besetzung wie dieses Jahr in Aktion treten. Neben Frontmann Brian Johnson und Lead-Gitarrist Angus Young mischten dabei Rhythmusgitarrist Stevie Young, Schlagzeuger Matt Laug (Alanis Morissette, Alice Cooper, Slash’s Snakepit, Vasco Rossi) sowie Bassist Chris Chaney (Taylor Hawkins And The Coattail Riders, Jane’s Addiction, Alanis Morissette) mit.

