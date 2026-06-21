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Slayer HELL AWAITS – 40th Anniversary Edition + 24 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

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Themen

Abo Abonnement Geschenk Hell Awaits Maximum Abo Plus Prämie slayer
Slayer feiern REIGN IN BLOOD-Jubiläum mit Liveshows
Tom Araya (l.) und Kerry King während der Slayer-Show beim Chicago Open Air am 16. Juli 2017
Slayer werden das 40. Jubiläum ihres wichtigsten Studioalbums im Herbst dieses Jahres live zelebrieren — bedauerlicherweise nicht in Europa.
Slayer haben im Oktober 1986 ihr Meilensteinalbum REIGN IN BLOOD veröffentlicht — das heißt: Im Herbst werden es 40 Jahre, dass die Thrash Metal-Ikonen ihr Meisterwerk herausgebracht haben. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, hat das Quartett zwei exklusive Konzerte anberaumt, bei denen es die Scheibe in voller Länge zum Besten geben wird. Leider steigen die Liveshows in den Vereinigten Staaten von Amerika. Einmalige Shows So zelebrieren Slayer am 4. September im Mystic Lake Amphitheater in Shakopee (Minnesota) sowie am 13. November im Kia Forum in Inglewood (Los Angeles) den REIGN IN BLOOD-Geburtstag. Die Gruppe betont hierzu: "Das sind die einzigen…
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