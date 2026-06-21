Slayer HELL AWAITS – 40th Anniversary Edition + 24 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Im METAL HAMMER-2-Jahres-Abo spart ihr ordentlich und werdet auch noch reich beschenkt!

Eure Prämie könnt ihr selbst auswählen. Als ganz besonderes Angebot können wir euch diesmal ein spezielles Geschenk von Slayer anbieten: HELL AWAITS (40th Anniversary Edition): Earbook mit 3 CDs (Album plus 18 bisher unveröffentlichte Bonustracks „Live From Bochum 1985“) inklusive 60-seitiges Buch im 11″-Format und Poster! Sichere dir mit einem METAL HAMMER-Zweijahresabo dieses Schmuckstück!

Eure Vorteile:

Eine erstklassige Prämie deiner Wahl

Jedes Heft vor Kiosk frei Haus

15 € Rabatt bei METAL HAMMER PARADISE pro gebuchtem Erwachsenen

8% Dauerrabatt bei jpc.de http://jpc.de/metalhammer

1 Jahr kostenlose Mitgliedschaft im EMP Backstage-Club

Alle aktuellen Spar-Angebote und Prämien findest du unter www.metal-hammer.de/abo.

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