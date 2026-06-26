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Masterplan METALMORPHOSIS

Power Metal, Frontiers (11 Songs / VÖ: 26.6.)

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Das Auf und Ab von Masterplan ist frustrierend: Nach dem fantastischen Erstaufschlag vor 23 Jahren kam selten Ruhe ins Line-up. Der versprochene Neustart mit Sänger Rick Altzi, NOVUM INITIUM, datiert auf 2013; nun endlich will die Band um Gitarrist Roland Grapow daran anknüpfen – und tut das so unmittelbar, als lägen keine 13 Jahre (und ein unnötiges Helloween-Cover-Album) dazwischen. Tatsächlich hätte METALMORPHOSIS in dieser Form unmittelbar nach MASTERPLAN erscheinen können. Ja, die Narben enttäuschter Erwartungen jucken noch; doch wenn Altzi am Mikrofon aufdreht wie in ‘Bound To Fall’, nach melancholiedurchtränkten Strophen dem Refrain Auftrieb verleiht und wie der Wiedergänger von Jorn Lande klingt, ist die Welt für 4 Minuten und 21 Sekunden in Ordnung. Die luftigen Keyboards von Axel Mackenrott sind so stilprägend wie die kraftvollen Gitarren von Grapow und bestätigen Masterplan mit Nachdruck als dunklen, progressiven kleinen Bruder von Helloween. Nicht jeder Song ist so ein Volltreffer wie der erwähnte, das hymnische ‘Electric Nights’, das abenteuerlustige ‘Through The Storm’ und das dynamisch-dramatische ‘The Call’ – doch der Großteil lässt die Freude über die Rückkehr der Power Metal-Truppe überwiegen.

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Belphegor arbeiten an neuem Album und kommen auf Tour
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Belphegor haben dieses Jahr einiges vor. Nebst der Veröffentlichung eines neuen Albums stehen auch zahlreiche Konzerte auf der Agenda.
Belphegor haben zuletzt mit ‘Scarlet Beast — Leviathan’ eine neue Single herausgebracht. Das ließ bereits vermuten, dass die österreichische Black/Death-Metal-Formation um Frontmann Helmuth Lehner am Nachfolger von THE DEVILS (2022) arbeitet. Und tatsächlich soll Ende dieses Jahres ein neues Album via Reigning Phoenix erscheinen. Dieses soll „ursprünglicher, ritualistischer und zerstörerischer“ sein als alles Bisherige. Dunkle Magie Zuvor stehen allerdings noch einige Live-Termine an. Während es die Truppe im Sommer mit dem Wolfszeit Festival in Eisfeld am 22. August und der Wildstyle & Tattoo Messe in Wien am 5. September eher ruhig angehen lässt, entfesseln Belphegor im Anschluss „ihre magischen Prozessionen…
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