Das Auf und Ab von Masterplan ist frustrierend: Nach dem fantastischen Erstaufschlag vor 23 Jahren kam selten Ruhe ins Line-up. Der versprochene Neustart mit Sänger Rick Altzi, NOVUM INITIUM, datiert auf 2013; nun endlich will die Band um Gitarrist Roland Grapow daran anknüpfen – und tut das so unmittelbar, als lägen keine 13 Jahre (und ein unnötiges Helloween-Cover-Album) dazwischen. Tatsächlich hätte METALMORPHOSIS in dieser Form unmittelbar nach MASTERPLAN erscheinen können. Ja, die Narben enttäuschter Erwartungen jucken noch; doch wenn Altzi am Mikrofon aufdreht wie in ‘Bound To Fall’, nach melancholiedurchtränkten Strophen dem Refrain Auftrieb verleiht und wie der Wiedergänger von Jorn Lande klingt, ist die Welt für 4 Minuten und 21 Sekunden in Ordnung. Die luftigen Keyboards von Axel Mackenrott sind so stilprägend wie die kraftvollen Gitarren von Grapow und bestätigen Masterplan mit Nachdruck als dunklen, progressiven kleinen Bruder von Helloween. Nicht jeder Song ist so ein Volltreffer wie der erwähnte, das hymnische ‘Electric Nights’, das abenteuerlustige ‘Through The Storm’ und das dynamisch-dramatische ‘The Call’ – doch der Großteil lässt die Freude über die Rückkehr der Power Metal-Truppe überwiegen.

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