Nachdem Sodom ver­gangenes Jahr mit 40 YEARS AT WAR – THE GREATEST HELL OF SODOM (2022) zum 40. Jubiläum alte, weniger bekannte Songs aus ihrem Back-Katalog pickten und diese im aktuellen Line-up neu ein­spielten, tun es Voivod ihnen nun mit MORGÖTH TALES gleich. Die kana­dischen Kult-Thrasher schnappen sich nicht ganz so offensichtliches Liedgut aus ihrer Band-Geschichte und nehmen es in der momentanen Band-Besetzung auf. Klassiker wie ‘Killing Technology’ (KILLING TECHNOLOGY, 1987) oder ‘Condemned To The Gallows’ (Metal Massacre V, 1983) klingen frisch aufgelegt deutlich druckvoller (aber für alteingesessene Anhänger vermutlich auch mit wenig Nostalgie gespickt) als in ihren be­tagten Originalversionen. Selbst für eingefleischte Fans ist gesorgt: So sind mit Jason Newsted (Bass) in ‘Rebel Robot’ (VOIVOD, 2003) und Eric Forrest (Gesang, Bass) in ‘Rise’ (PHOBOS, 1997) zwei ehemalige Musiker der Band als Gäste mit von der Partie.

MORGÖTH TALES bei Amazon

Mit dem Titel-Song ‘Morgöth Tales’ ist zudem ein neues Lied auf dieser Platte vorhanden. Vor allem bietet die Voivod-Werkschau aber eines: die Möglichkeit, eine der wichtigsten Thrash Metal-Bands des Planeten von neuer, unbekannter Seite kennenzulernen. Und diese Heran­gehens­weise hat allemal mehr Stil, als ein schnödes Best Of aus erwartbaren Hits zu zaubern. Ein gelungener, aber ebenso streitbarer Rückblick.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***