Evil BOOK OF EVIL

Architects-Frontmann Sam Carter und seine Verlobte Abby Kirk haben gerade ihr neues Kinderbuch ‘Sophia Fox Dog Gets Adopted’ veröffentlicht.

Das neu erschienene Kinderbuch ‘Sophia Fox Dog Gets Adopted’ von Architects-Hauptmann Sam Carter und seiner Verlobten Abby Kirk erzählt die rührende Geschichte eines Welpen (oder eines Fuchswelpen?), der auf der Suche nach einer liebevollen Familie ist. In herzallerliebster Bild- und Textsprache lehrt die Erzählung über Liebe, Kompromisse und die Bedingungen für ein friedvolles Miteinander. „Ich bin so aufgeregt zu verkünden, dass mein Verlobter und ich ein Kinderbuch geschrieben haben, in dem keine Geringere als @sophiafoxdog die Hauptrolle spielt. Das ist etwas, das ich schon immer machen wollte. Und ich bin so begeistert, dass wir es getan haben“, heißt es in…