Seit 1998 findet das Tuska in Finnland statt. 2024 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!

Datum Das Tuska 2025 findet vom 27.06. bis 29.06. statt. Veranstaltungsort Das Tuska findet mitten in Helsinki auf dem Suvilahti-Gelände statt. Adresse: Koksikatu Ecke Leonkatu 00540 Helsinki, Finnland Tuska Festival Preise & Tickets 3-Tages-Tickets ab 239,- Euro und weitere Varianten könnt ihr hier erwerben. Bands Apocalyptica Arion Bad Wolves Bambie Thug Blood Command Bokassa Eihwar Electric Callboy Marko Hietala In Flames Insomnium Kim Dracula Korpiklaani Lorna Shore Nothing More Orbit Culture Polaris Powerwolf Thrown Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus Tarja Turunen Tyrantti Charlotte Wessels Whitechapel Weitere Informationen Noch ist Zeit: Sobald es Neuigkeiten und Besonderheiten zum Tuska 2025 gibt, informieren…