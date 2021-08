Galerie: Alcatraz Festival 2021 – Fans & Impressionen

Gitarrist Alex Lifeson stellt klar, dass ohne Neil Peart keine Rush-Reunion möglich sein wird. Soloprojekte von ihm oder Geddy könnten aber kommen.

Trotz der "R40"-Abschiedstournee von Rush sind Fans nach wie vor begierig darauf, etwas Neues von Rush zu hören oder zu sehen. Doch die kanadischen Rocker sind allerdings konsequenter als manche ihrer Kollegen. Zumal 2020 Schlagzeuger Neil Peart im Alter von 67 Jahren an Krebs gestorben ist. Gitarrist Alex Lifeson sprach in einem aktuellen Interview mit "Trunk Nation With Eddie Trunk" über den aktuellen Status. "Geddy und ich haben mit circa 14 Jahren angefangen, zusammen Songs zu schreiben. Wir sind immer noch beste Freunde, ich liebe ihn und er ist mir sehr wichtig. Als beste Freunde auch noch gemeinsam arbeiten zu…