Seit 2009 findet das Eindhoven Metal Meeting statt. Im Dezember 2024 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Die Running Order steht nun fest.

Datum Das Eindhoven Metal Meeting findet am 13. und 14. Dezember 2024 statt. Veranstaltungsort NL-Eindhoven, Effenaar Adresse: Dommelstraat 2 5611 CK Eindhoven, Niederlande Eindhoven Metal Meeting Preise & Tickets Zwei-Tages-Tickets für 125,- Euro könnt ihr hier erwerben. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Agent Steel Akhlys Alfahanne Anaal Nathrakh Ante-Inferno Asagraum Asphyx Carpathian Forest Chapel Of Disease Dark Funeral Deathbarrel Empyrium Fractured Insanity Hour Of Penance Impaled Nazarene Katatonia The Kovenant Malphas M.O.D. Revel In Flesh Sammath Savage Grace Schammasch Soulburn Svarttjern Three Eyes Of The Void Thy Antichrist Tortharry…