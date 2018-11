Galerie: Armored Saint, Nürnberg, Hirsch, 6.11.2018

Für drei Tage sammelten sich allerhand Besucher in der Essigfabrik in Köln-Deutz und zelebrierten bei jeder Menge Live-Gigs ihre gemeinsame Liebe zu Progressive Metal.

Zum vierzehnten Mal lud das Euroblast Festival vom 5. – 7. Oktober Fans des Progressive Metal allerorts zu sich. Es scheint mir daher schon fast etwas verwerflich mich als Djent-Enthusiastin und Fan der experimentellen Core-Klänge in diesem Jahr zum ersten Mal in die Gemäuer der ehemals der Essigherstellung dienenden Fabrik im rechtsrheinischen Köln-Deutz zu begeben, wo die Veranstalter 2013 ihr neues Festival-zu-Hause gefunden haben – aber spät ist ja bekanntlich besser als nie. Zwischen Kunst und rohem Keksteig Mit gespitztem Stift, der im Verlauf der drei Tage, möglichst viele musikalische Neuentdeckungen vermerken möchte, schlendert es sich am frühen Freitagnachmittag noch entspannt…