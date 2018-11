Galerie: August Burns Red, Karlsruhe, Substage, 15.11.2018

Zwischen dem 3. und 23. Februar 2019 kommt das Quintett While She Sleeps für neun Shows nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert natürlich!

Mit drei herausfordernden, weltweit gefeierten Alben haben sich die Briten While She Sleeps international als feste Größe des Metalcore etabliert. Mit kunstfertig komponierten, enorm druckvollen und in Momenten vertrackt progressiven Songs definiert die Band aus Sheffield, wie moderner Heavy Metal der Gegenwart zu klingen hat. Seit ihrem dritten, komplett via Crowdfunding durch ihre Fans finanzierten Album YOU ARE WE zählen While She Sleeps auch in den USA zur Oberliga des zeitgenössischen Metal. Spannende Supportbands Die Band dankte es ihnen durch noch mehr Konzerte sowie ein Album, das in allen Belangen noch deutlicher und zwingender ist. Mit Erscheinen ihres neuen Werks…