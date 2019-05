Galerie: Das Ragnarök-Festival 2019

Frei nach dem Motto: Mal Gaahl (aus) gibt es ein Gorgoroth-Malbuch, das für Erwachsene konzipiert wurde und dazu verleitet den Schwarz-Weiß-Trend mit jeder Menge Farbvariation zu pimpen.

Wer hat sich schon immer gewünscht, Gaahl – später ersetzt durch Atterigner –, Infernus und Co würde anstelle ihres schwarz-weiß gehaltenen Corpsepaints ein kunterbunter Aquarelle-Stil zieren? Egal welche Farbfantasien man so hegt, in einem Gorgoroth-Malbuch kann man diese nun zum Leben erwecken. Für knapp 10€ erhält man insgesamt 44 Seiten Mal"spaß" für die auch einfach ein Stück Kohle herhalten könnte. Für noch mehr Schwarz-Malerei Hierbei handelt es sich nicht um die erste kuriose Malbuch-Idee. Von Feral House gibt seit letztem Jahr ein ähnliches Büchlein mit Abbildungen von verschiedenen Black Metal-Musikern und -Motiven. ‘Black Metal: A Coloring Book’ taucht auf 80 Seiten in die sonst…