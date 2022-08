Ausgelassene Stimmung und abgestandene Witze: So war der Steel Panther-Auftritt in Hamburg. Klickt euch auch durch die Galerie!

Der Holy Glam Metal hat es geschafft und mit einer Menge Haarspray auch Corona überstanden. Die Rede ist von Steel Panther, die an diesem Abend in der Hamburger Markthalle mit schlüpfrigen Witzen die Achtziger wiederbeleben. In Hamburg gibt es zudem zwei Konzerte der Truppe hintereinander. Am 20.06. startet die Band in den ersten Abend, und es ist ausverkauft. Gute Vorausetzungen für Florence Black. Die Hard Rock-Band aus Wales legt bereits ab dem ersten Song ein mächtiges Brett hin und kann mit Spielfreude schnell überzeugen. Mit ‘On The Ropes‘, ‘The Deep End‘ oder ‘Sun & Moon‘ kann die Band das Publikum…