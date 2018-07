Galerie: Masters Of Rock 2018, CZ-Vizovice

Beim Masters Of Rock Festival im tschechischen Vizovice erhielt die Gene Simmons Band Unterstützung von Metal-Queen Doro Pesch.

Vergangenes Wochenende fand in Tschechen das Masters Of Rock Festival statt. Beim Sonntags-Headliner Gene Simmons Band gab es für die Zuschauer ein besonderes Häppchen zu hören und sehen: Für den Kiss-Klassiker 'War Machine' kam Doro auf die Ronnie James Dio Stage und performte den Song auf ihre typische Art und Weise. Sie selbst hatte am frühen Abend ebenfalls ein Konzert auf dieser Bühne gegeben. Seht hier 'War Machine' von Gene Simmons Band feat. Doro: https://www.youtube.com/watch?v=dYeizleaPHM Dass Simmons und Doro gut befreundet sind, ist kein Geheimnis, schließlich half der Kiss-Basser als ausführender Produzent ihres zweiten Soloalbums DORO (1990). "Ein Traum wurde…