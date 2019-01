Galerie: Parkway Drive + Killswitch Engage + Thy Art Is Murder

Können Parkway Drive ihre letzte Tournee nochmals toppen? Das Paket stimmt zumindest, und ein monumentaler Abriss war dieser Abend definitiv.

Mit welcher Erwartung kann man heute Abend in die Sporthalle Hamburg zu Parkway Drive gehen, nachdem die Band auf der letzten Tournee schon alles in Flammen legte? Als Tour-Auftakt ist das Konzert heute Abend zudem auch die Generalprobe der "Reverence"-Tour 2019. Nachdem noch einige Restkontigente an Tickets verkauft wurden, kann der Veranstalter heute Abend Sold Out vermelden. Thy Art Is Murder Der Begriff scheint dehnbar zu sein, denn es wirkt im Innenraum einfach zu voll und so ist die Halle bereits zum Bersten gefüllt als Thy Art Is Murder loslegen, TAIM schreddern uns ihren Deathcore mit einer Wucht entgegen und…