Galerie: Powerwolf + Amaranthe + Kissin‘ Dynamite in Düsseldorf

Das Full Force Festival 2019 findet Ende Juni in Ferropolis statt. Alle News und Infos sowie Updates zu Bands findet ihr hier.

Das Full Force ist das größte Festival im Osten Deutschlands für die Fans von Metal, Hardcore, Metalcore, Punk & Stoner und findet vom 28.-30. Juni 2019 in Ferropolis, zentral gelegen zwischen Berlin und Leipzig, statt. Das ehemals With Full Force genannte Open Air begeistert seit über 25 Jahren Fans der harten Gitarrenmusik aus dem gesamten Bundesgebiet und erwartet rund 25.000 Besucherinnen und Besucher. Tickets Der Vorverkauf für das 26. Full Force Festival läuft. Das streng limitierte "Community-Ticket" inklusive Community-Shirt zum Vorzugspreis von 109,95 € ist ausverkauft. Aktuell ist der reguläre Eintrittspreis von 119,95€ gültig. Tickets sind über www.full-force.de erhältlich. Line-up Die Headliner der…