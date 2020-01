Galerie: Steel Panther, München, Backstage, 30.01.2020

Guns N' Roses haben ihre „Not In This Lifetime“-Tour um neue Termine erweitert. Unter anderem in Hamburg und München ist die Band 2020 zu sehen.

Mit ihrer „Not In This Lifetime“-Tour sind Guns N' Roses bisher überaus erfolgreich unterwegs gewesen. Über 5,5 Millionen Menschen hat die Gruppe dabei gesehen und seit 2016 mehr als 584 Millionen US-Dollar eingespielt. 2019 waren Axl Rose, Slash & Co unterwegs in den Vereinigten Staaten und Mexiko. Für das kommende Jahr folgen nun wieder Konzerte in Europa. Die Shows beginnen am 20. Mai in Portugal und enden am 27. Juni in Irland. Dabei werden Guns N' Roses auch in Deutschland zu sehen sein: einmal im Münchener Olympiastadion (26. Mai) und in Hamburg am 2. Juni. Prio-Tickets gibt es bereits ab…