Live Meldungen News Galerie: Summer Breeze 2025 (Freitag) Galerie: Summer Breeze 2025 (Freitag) 20. August 2025 von Metal Hammer Galerie: Summer Breeze 2025 (Freitag) 1 von 154 Lik @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025 Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved. 2 von 154 Lik @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025 Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved. 3 von 154 Lik @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025 Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved. 4 von 154 Lik @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025 Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved. 5 von 154 Lik @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025 Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved. 6 von 154 Lik @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025 Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved. 7 von 154 Lik @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025 Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.