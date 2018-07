Galerie: Tuska Open Air, 01.07.2018

Im Marken-Abo spart ihr nicht nur, sondern bekommt außerdem ein Geschenk. 1 Jahr METAL HAMMER frei Haus, und Online-Zugang zum Archiv natürlich sowieso.

Im METAL HAMMER-1-Jahres-Abo spart ihr ordentlich und werdet auch noch reich beschenkt! Eure Prämie könnt ihr selbst auswählen, zum Beispiel das CD-Bundle aus den aktuellen Alben von Ghost (PREQUELLE) und Amorphis (QUEEN OF TIME) oder auch die beiden neuen Alben von Kataklysm (MEDITATIONS) und At The Gates (TO DRINK FROM THE NIGHT ITSELF)! Ausschließlich mit einem METAL HAMMER-Jahresabo, solange der Vorrat reicht! Eure Vorteile: 1 Jahr jedes Heft vor Kiosk frei Haus 12 Ausgaben, 12 Heft CDs, 1 Heft gratis (bei Bankeinzug)! 1 Jahr DAS ARCHIV – Rewind: Zugang zu den Online-Archiven von METAL HAMMER, ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS Abo jederzeit kündbar…