Galerie: Tuska Open Air 2019 (Freitag)

In Finnland enthüllten Slipknot die Setlist ihrer kommenden Europa-Shows. Auf diese Songs können sich Besucher einstellen.

Am 7. Juni standen Slipknot nach längerer Bandpause endlich wieder auf der Bühne – den TV-Auftritt bei„Jimmy Kimmel Live!“ ausgenommen – und gaben den Auftakt zu ihrer Europa-Tournee. Bei der ersten Show, welche die Masken-Band beim Rockfest in Finnland spielte, gab es eine 18-Track-lange Setlist zu hören, die sich aus neuen und klassischen Liedern der Band zusammensetzte. Dabei verzichtete die Gruppe natürlich nicht auf ihre beiden aktuellen Singles ‘All Out Life’ und ‘Unsainted’. Die Songs ‘Get This’, ‘Prosthetics’ und ‘Sulphur’ fanden zum ersten Mal seit vier Jahren auch wieder Einzug in ihre Setlist. https://twitter.com/jayweinbergdrum/status/1137138279390818304 Hier könnt ihr euch die komplette Liste ansehen:…