Galerie: Tuska Open Air, 29.06.2018

Morgen erscheint das neue Album der in Oslo beheimateten Band Halcyon Days. Den Mix aus Melodie Metal und Hardcore könnt ihr hier bereits exklusiv hören.

Halcyon Days ist eine Melodic Metal und Hardcore-Band aus der Hauptstadt Norwegens und ich musikalisch zwischen Einflüssen von Architects, Underoath und Counterparts schwankt. Seit ihrem Beginn im Jahr 2012 haben sie zwei EPs veröffentlicht. Ihr Debütalbum ELEVATE brachte die Band dabei 2014 auf den Markt. Zwei Jahre nach ihrem Debüt veröffentlichten sie 2016 eine selbstbetitelte EP mit mehr als 250.000 Streams auf digitalen Plattformen. Die EP bekamt von ihren Fans eine überaus positive Resonanz, sodass Halcyon Days Ende 2016 den Titel "Band of the Week" vom norwegischen Radiosender NRK P3's Urørt verliehen bekamen. Nun steht der Trupp mit seinem neusten Werk…