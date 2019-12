60 Bands, 4 Tage, 1 Kreuzfahrtschiff und nur 3.000 Tickets. 70.000 Tons Of Metal geht 2020 in die 10. Runde.

METAL HAMMER präsentiert: 70.000 Tons Of Metal Datum Runde 10 dieses einzigartigen Events findet vom 7. bis zum 11. Januar 2020 statt. Veranstaltungsort Auf dem 154.000-Tonnen-Luxusliner, der Independence of the Seas, geht es von Miami/Fort Lauderdale, Florida, bis zur Insel Cozumel in Mexico und natürlich wieder zurück. Start-Adresse: Port Everglades 1850 Eller Drive Fort Lauderdale, Florida 33316 Preise & Tickets Der Vorverkauf für Gold- und Silver Survivors ist bereits in vollem Gange. Der allgemeine Vorverkauf läuft seit 26. Oktober um 12 Uhr. Tickets gibt es dann an dieser Stelle. Für einen Startpreis ab 833 $ pro Person ohne Steuern und…