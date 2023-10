Die AOR-Größen Mr. Big kommen 2024 für zwei Termine nach Deutschland und spielen LEAN INTO IT in voller Länge.

Mr. Big geben ein letztes Mal Vollgas: "I’m the one who wants to be with you"! Diese Textzeile aus dem Welt-Hit ‘To Be With You’ kann vermutlich jeder mitsingen. Das dazugehörige Album LEAN INTO IT erhielt insgesamt 5x Gold und 3x Platin und gilt als später Meilenstein des AOR. Bei Mr. Big waren und sind es aber nicht nur die exzellenten Songs, denn neben ‘To Be With You’ kennt jeder auch ‘Alive & Kickin’’, ‘Daddy, Brother, Lover, Little Boy’ oder auch ‘Green Tinted Sixties Mind’, sondern auch die fast schon außerirdisch guten musikalischen Leistungen der einzelnen Musiker. Bassist Billy Sheehan…