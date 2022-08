Advertorial

Wacken Open Air: Wie ihr jetzt noch an Tickets für 2023 kommt

Der Run auf Tickets für das Wacken Open Air ist ungebrochen: Mittlerweile ist es unter Fans des legendären Metal-Festivals schon Tradition, sich direkt nach dem Abschied vom Holy Ground Tickets für das darauffolgende Jahr zu sichern. Denn wer nicht sofort zugreift, schaut wenige Stunden später meist schon in die Röhre. Auch dieses Jahr zeigt sich, dass der Ansturm wieder enorm ist. Doch keine Sorge, falls es beim Ticketvorverkauf für 2023 nicht klappen sollte. Es gibt nämlich noch eine weitere Chance, wie ihr trotzdem an die begehrten Pässe kommt.

Mit dem Wacken-Jahreslos der Deutschen Fernsehlotterie winkt ein einzigartiger Gewinn: Verlost werden nämlich 20 Drei-Jahres-Tickets für das Wacken Open Air pro Jahr. Was das bedeutet? Ihr könnt mit dem Ticket in den Jahren 2023, 2024 und 2025 beim Festival dabei sein. Die nächste Ziehung für zehn 3-Jahres-Tickets findet im Januar 2023 statt.

Das Wacken-Jahreslos ist bereits ein voller Erfolg

Fans hatten bereits die Möglichkeit, eines von 20 Drei-Jahres-Tickets für 2022, 2023 und 2024 und 5 Drei-Jahres-Tickets für 2023, 2024 und 2025 zu gewinnen, die von der Wacken Foundation verlost wurden. Das Jahreslos der Soziallotterie war der Start einer großartigen Kooperation, mit der tolle Projekte finanziert werden. Dazu gehören die Kinderreisen der Deutschen Fernsehlotterie und insbesondere das Wacken Music Camp, das Mitte August 2022 in Nürnberg stattfinden wird.

Auch für Fernsehlotterie-Geschäftsführer Christian Kipper ist die Kooperation mit dem Wacken Open Air deshalb ein besonderes Highlight: „Wir sind immer bemüht gewesen in den letzten Jahren, die Kinderreisen unter ein besonderes Motto zu stellen. Wir wollen die Kinder nicht nur bespaßen, sondern wir wollen den Kindern etwas mitgeben. Sie sollen sich während der Ferientage entdecken, sollen lernen, aus sich und ihren Fähigkeiten etwas zu machen. Und da sind wir ausgesprochen dankbar über tolle Kooperationspartner. Das Wacken Open Air und die Wacken Foundation sind tolle Kooperationspartner. Denn Musikerziehung ist ein großartiges Anliegen, ein großartiges Ziel und ich glaube, gerade die Kinder aus sozial schwachen Familien sind nicht immer in der Lage, in den Genuss von Musikerziehung zu kommen. Da können wir einen ganz tollen Bogen schlagen.“

Mit dem Wacken-Jahreslos gewinnen – so funktioniert’s

Wer eines der Wacken-Lose kauft, registriert sich damit anschließend auf der Ticketshop des Festivals mit seiner Losnummer, um bei der Ziehung mitzumachen. So besteht die Chance, nicht nur im kommenden Jahr, sondern auch in 2024 und 2025 die größten Stars der Metal-Szene live zu erleben. Natürlich nimmt das Wacken-Jahreslos auch an allen regulären Ziehungen der Deutschen Fernsehlotterie teil. Es besteht also eine doppelte Gewinnchance.

Für nur 45 Euro pro Los haben auch schon zahlreiche Wacken-Besucher auf dem Festival mitgemacht, soziale Verantwortung bewiesen und mit ihrem Kauf Gutes getan. Seit knapp 20 Jahren ermöglicht die Deutsche Fernsehlotterie Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien an ihren Kinderreisen teilzunehmen und besondere Aktivitäten zu erleben.