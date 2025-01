2025: Die 10 sehnsüchtigst erwarteten Alben

Foto: Getty Images, Olena Malik. All rights reserved.

auch interessant

2025 wird mit Sicherheit wieder ein fantastisches Metal-Jahr, denn diverse Gruppen haben Veröffentlichungen angekündigt oder zumindest angedeutet. Um euch einen Überblick zu verschaffen, haben wir an dieser Stelle die zehn sehnsüchtigst erwarteten Alben für dieses Jahr zusammengetragen.

Arch Enemy BLOOD DYNASTY

Wenn man im Arch Enemy-Kosmos von Experimenten spricht, geht es meist um Klargesang, den Frontfrau Alissa White-Gluz neuerdings punktuell einfließen lässt. Hiervon soll es auf dem am 28. März erscheinenden Werk mehr geben. Außerdem gilt es sich davon zu überzeugen, was Jeff Loomis-Nachfolger Joey Concepcion an den sechs Saiten drauf hat.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Avantasia HERE BE DRAGONS

Wenn Tobias Sammet seine Lieblingsmusiker um sich schart und mit ihnen seine geliebte Mischung aus Melodic-, Symphonic- und Prog Metal anrührt, schlagen Fan-Herzen höher. Das nunmehr zehnte Album der Band kommt am 28. Februar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Down tba

Phil Anselmo war zuletzt mit der Tribute-Tournee von Pantera beschäftigt. Nichtsdestotrotz hat die Doom-Sludge-Formation angedeutet, dass sie dieses Jahr neue Musik raushauen will.

Dream Theater PARASOMNIA

Die Progressive Metal-Götter aus den Vereinigten Staaten von Amerika legen mit PARASOMNIA nicht nur den mittlerweile 16. Longplayer ihrer Karriere vor. Die Scheibe ist überdies die erste Veröffentlichung nach der Rückkehr des verlorenen Sohns am Schlagzeug, Mike Portnoy. Auf den Markt kommt das Album am 7. Februar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Exodus tba

Slayer-Gitarrist Gary Holt und Co. schrauben ebenfalls an neuem Material. Die Chancen dürften gut stehen, dass die US-Thrasher 2025 eine Platte am Start haben.

Gojira tba

2024 haben die französischen Aushängeschilder mit ihrem Auftritt bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele in Paris von sich reden gemacht. Da nun nicht nur der Blick der Metal-Welt auf Joe Duplantier und Co. gerichtet ist, sollte das Quartett besser etwas ziemlich Fettes abliefern. Vergangenen Herbst ließ Joe wissen, dass die Musiker mitten in den Arbeiten am Nachfolger von FORTITUDE (2021) stecken. Zudem gehen die Groove-Metaller dieses Jahr wieder auf Tour — ein neues Album im Gepäck würde da sicher nicht schaden.

The Halo Effect MARCH OF THE UNHEARD

Die früheren In Flames-Mitglieder Mikael Stanne, Niclas Engelin, Jesper Strömblad, Peter Iwers und Daniel Svensson legen am heutigen 10. Januar 2025 das zweite Studiowerk mit ihrer neuen Kapelle vor. Wer auf grandios vorgetragenen Melodic Death Metal aus Göteborg mit fantastischen Gitarren steht, kommt an dieser Platte nicht vorbei.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Helloween tba

Die Arbeiten am Nachfolger des Band-betitelten, 2021 veröffentlichten Reunion-Album laufen. Reunion, weil die früheren Sänger Kai Hansen and Michael Kiske, welche 2016 für die „Pumpkins United“-Tour erneut zur Band gestoßen waren, zusammen mit Andi Deris auf Platte zu hören waren. Ein Nachschlag könnte 2025 kommen.

King Diamond THE INSTITUTE

Die lang erwartete neue Scheibe der dänischen Metal-Veteranen soll offenbar tatsächlich dieses Jahr herauskommen.

Slipknot LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW

M. Shawn „Clown“ Crahan hat zuletzt bereits klipp und klar gesagt, dass er dahinter ist, dass das experimentelle Album der Maskenmetaller bald veröffentlicht wird. Mix, Mastering und Artwork sind zudem fertig. Weitere konkrete Details gibt es noch nicht, aber langsam dürfte es heiß werden um LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW.

SLIPKNOT-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.