AC/DC Live-History: 1985-1996

In einem neuen Interview mit dem Radiosender 99.7 The Blitz sprach Papa Roach-Frontmann Jacoby Shaddix über die Tour- und Aufnahmepläne der Band für den Rest des Jahres 2024 – und darüber, was Fans im kommenden Jahr zu erwarten haben. Glorreiche Zukunft für Papa Roach „Wir haben an einer Menge neuer Musik gearbeitet“, erklärte Jacoby. „Und wir lassen die Welt gespannt darauf warten, was kommt.“ Wie der Musiker weiter ausführte, habe er mit seiner Band große Pläne für das kommende Jahr, auf die aktuell fleißig hingearbeitet werden. Der Sänger ergänzte: „2025 wird ein großartiges Jahr für Papa Roach. Das 25. Jubiläum…