Judas Priest-Schlagzeuger Scott Travis erklärt, warum die Heavy Metal-Veteranen live Tim "Ripper" Owens-Songs unter den Teppich kehren.

Die Ära von Tim "Ripper" Owens kommt in den Liveshows von Judas Priest nicht vor. Im Interview bei El Expreso Del Rock hat Drummer Scott Travis nun erläutert, warum die britischen Heavy Metal-Götter die Schaffensperiode ohne Frontmann Rob Halford — also die beiden Studiowerke JUGULATOR (1997) sowie DEMOLITION (2001) — aussparen. "Ich glaube, es ist einfach etwas, das Rob nicht machen will — und ich verstehe das total", eröffnet Travis. "Der andere Punkt ist, dass wir bei Judas Priest so viele tolle Lieder zum Spielen haben. Es ist unmöglich, sie alle unterzukriegen. Denn bei einem Konzert müssen wir immer Stücke…