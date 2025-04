Nachdem Destruction ihren 40. Geburtstag mit viel Feierei begangen haben, folgt nun eine thematische Kehrtwende. BIRTH OF MALICE zeigt die Welt am Abgrund.

METAL HAMMER: Als toxisch bewertest du die Auswirkungen von Sozialen Medien. Tankard taten dies bereits mit 'Ex-Fluencer' (PAVLOV'S DAWGS, 2022). Was hat euch dazu bewogen, euch ebenfalls dieses Themas anzunehmen? Schmier: Früher hat niemanden die Meinung von Idioten interessiert. Jetzt gibt es das Internet. Und Influencer, die eigentlich gar nichts können, sind die populärsten Menschen der Welt. MH: Hast du eine bestimmte Person im Sinn? S: Shirin David. Sie hat…