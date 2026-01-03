Toggle menu

Metal Hammer

 Search
Artist

Bitchin Bajas

teilen
mailen
teilen

Die nächsten Konzerte von Bitchin Bajas:

Alle Konzerte von Bitchin Bajas
teilen
mailen
teilen
‘Spinal Tap’-Regisseur Rob Reiner & Ehefrau tot aufgefunden
Rob Reiner
‘Spinal Tap’-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele sind tot. Offenbar ist das Ehepaar einem Mord zum Opfer gefallen.
Der 78-jährige Kult-Regisseur Rob Reiner und seine acht Jahre jüngere Ehefrau wurden am Sonntag, dem 14. Dezember tot in ihrem Haus in Brentwood, Kalifornien, aufgefunden. Beide wiesen Schnittverletzungen auf, die laut Polizeiquellen gegenüber TMZ typisch für Messerstiche sind. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch. Mehreren Quellen zufolge soll Tochter Romy ihre Eltern gefunden haben. Morduntersuchung Ein Sprecher der Familie bestätigte den Tod der Reiners und erklärte in einer Stellungnahme: „Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung…
Weiterlesen
Zur Startseite